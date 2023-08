"Giovani stranieri a Delebio per la cura del territorio" Ragazzi da diversi Paesi europei e Colombia hanno partecipato ai Campi internazionali di volontariato in Valtellina, organizzati da Legambiente Lecco, Ersaf e Comuni di Delebio e Castello. 600 ore di lavoro per manutenzione territorio e rispetto ambiente.