Giovani e impegno Chiavenna si fa bella grazie a 700 studenti

di Fulvio D’Eri

I giovani chiavennaschi si mettono a disposizione della comunità. Un bel messaggio, quello dei giovani della Città del Bitto, che rincuora e che abbatte lo stereotipo secondo il quale i giovani d’oggi non si vogliano impegnare in campo sociale. Niente di più sbagliato, almeno a Chiavenna. È infatti ai nastri di partenza una importante iniziativa che vede protagonisti le studentesse e gli studenti dell’istituto superiore Leonardo da Vinci.

I giovani, oltre 700, hanno chiesto di poter dedicare una giornata del loro tempo mettendosi a servizio della comunità di Chiavenna per realizzare lavori di pulizia, manutenzione e cura del territorio in cui vivono e studiano. "Come amministrazione comunale abbiamo accolto questa proposta con orgoglio e soddisfazione – dice il sindaco di Chiavenna, Luca Della Bitta -. Non è vero che i giovani di oggi sono disinteressati, distratti e annoiati. Anzi, sono loro, insieme, a lanciare un messaggio di impegno e speranza al mondo degli adulti. Ci stanno dicendo che ciascuno di noi, come cittadino, deve fare qualcosa di bello per la propria comunità. Quella degli studenti del Leonardo da Vinci è un’iniziativa unica nel suo genere, perlomeno nel panorama provinciale, una prima volta assoluta visti i numeri cosi ampi. Per tre giorni gli studenti dell’istituto si dedicheranno a interventi sul territorio al fianco dell’amministrazione comunale, dei volontari della protezione civile, del Cai, dei cittadini attivi. Il preside Ottavio D’Addea e gli insegnanti hanno sposato questo progetto con entusiasmo e collaborazione. Bravi i nostri ragazzi, sono il nostro futuro". "Come consigliere delegato alle Politiche giovanili, oltre che come consigliere più giovane, sono molto onorato di questa proposta ed orgoglioso dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze – dice Daniele Ciapponi, consigliere comunale del Comune di Chiavenna -. Troppo spesso i giovani vengono accusati di essere lontani dai valori che contano e questa iniziativa fa brillare la voglia di protagonismo delle nuove generazioni. Grazie a questi ragazzi per il bel messaggio di impegno che lanciano a ciascuno di noi".