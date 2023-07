Giovane dà in escandescenze al centro commerciale

Momenti concitati ieri mattina al centro commerciale di via Vanoni, nel capoluogo valtellinese. Tutto è successo verso mezzogiorno. Protagonista un trentenne che ha dato in escandescenze. Ha tirato carrelli e inseguito altri clienti del supermercato. I numerosi presenti che hanno assistito alla scena hanno subito avvisato le Forze dell’ordine che sono riuscite a contenere il giovane poi portato all’ospedale per le cure del caso.

Sempre per la cronaca, ieri è stata una giornata intensa per i sanitari, complice il caldo asfissiante, che ha superato i 35 gradi nella media Valtellina.

Sono stati circa una decina solo gli interventi per medici acuti nei diversi mandamenti, ai quali bisogna aggiungere gli interventi per cadute in montagna in zone impervie e in motocicletta.

G.G.