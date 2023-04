Giovane ciclista di team orobico vola nel bosco

Una bella giornata di sport e sole primaverile ieri è finita nel peggiore dei modi per un quindicenne di Grosio in sella a una bicicletta da strada mentre si stava allenando con i compagni di squadra (fa parte di un team di Bergamo). Il ragazzino, per cause da accertare, è finito sui massi di un bosco uscendo da un tornante nei pressi del Ponte delle capre, nel Comune di Grosio. L’incidente stradale è accaduto intorno alle 15. Il ragazzino è stato soccorso dal personale dell’eliambulanza che ha base a Caiolo. Ha riportato diversi traumi, alla testa, al volto e al torace. Durante le operazioni di soccorso è rimasto sveglio e stabile facendo classificare l’intervento in codice giallo (media gravità). Il giovane atleta ferito è stato elitrasportato all’ospedale di Bergamo per la diagnostica.

Il ragazzino portava il casco. Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento di Tirano. Del sinistro si occupano i carabinieri della città aduana. Sempre i vigili del fuoco, ma del Comando di Sondrio, ieri in serata sono intervenuti col 118 sulla tangenziale del capoluogo per un tamponamento. Per i rilievi sono intervenuti gli uomini della Polizia stradale.

Carlalberto Biasini