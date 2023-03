“Giornata dei Castelli“: si svelano i borghi antichi

di Mariachiara Rossi

Oltre 20 castelli, palazzi e borghi medievali tra Bergamo, Brescia Cremona e la provincia milanese aprono le porte ai visitatori all’interno della “Giornata dei Castelli” promossa dall’associazione Pianura da Scoprire: la manifestazione inizia domani, prosegue il 2, 10 e 25 aprile, continua l’1 e 7 maggio e chiude in bellezza il 2 e 4 giugno. Un itinerario in cui curiosi, appassionati e gruppi di famiglie entreranno in contatto con la storia e i costumi medievali che hanno caratterizzato i territori della Bassa Lombardia.

"Si tratta di un circuito così diffuso nella pianura lombarda perché nel Medioevo questo territorio ha rappresentato un importante confine, in particolare tra il Ducato di Milano e la Repubblica di Venezia, che oggi ha lasciato numerose eredità in termini architettonici e di fortificazioni, unitamente a preziose testimonianze storiche e artistiche", spiegano dal consorzio Pianura da Scoprire.

A Romano questo evento coincide col 69° anniversario della morte del tenore Giovan Battista Rubini, motivo per cui tra i luoghi visitati ci sarà la sua dimora. Tra le novità la presenza delle associazioni delle bande musicali della zona, mentre la scoperta del circuito dei castelli di Pianura si intreccerà con mostre d’arte, esposizioni e il progetto "Inedita" dell’associazione deSidera, che ospita letture di opere ideate da scuole di scrittura creativa con testimonial d’eccezione. Senza contare che ci saranno i tradizionali mercatini dell’antiquariato, degustazioni e iniziative dedicate ai più piccoli. Domenica 2 aprile un tour in pullman da Brescia sulle tracce del condottiero bergamasco Bartolomeo Colleoni, includendo la visita al castello di Solza, paese natale del capitano di ventura, il castello di Malpaga, suo quartier militare, nonché il borgo medievale di Martinengo, con i lasciti voluti da Colleoni.