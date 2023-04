Giardini a Lago Quattro giorni di street food

Vigilia di Pasqua all’insegna del gusto a Como dove da domani a domenica, nell’area dei Giardini a Lago, si terrà l’International street food Italia, un giro del mondo tutto da gustare con le specialità della cucina di strada. Dalla cucina siciliana alla porchetta passando per i piatti messicani, gli arrosticini abruzzesi e gli hamburger di Chianina, Angus e Fassona, rigorosamente cucinati al momento in riva al lago, sulle cucine montate su una trentina di camion e furgoni. Ad accompagnare gli spuntini sarà la birra artigianale dei microbirrifici d’Italia e poi, per i più golosi, ci sarà la possibilità di gustare anche i dolci tipici della tradizione italiana e internazionale. L’appuntamento è da domani a domenica dalle 12 alle 24.