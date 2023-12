Giannina Salvi alla Triennale. Le pietre diventano paesaggi

Giannina Adelaide Salvi è tornata ad esporre a Milano dopo la sua mostra alla White Space Chelsea negli States. La Triennale di Milano, uno degli eventi più attesi nel panorama artistico internazionale, ha visto tra gli eventi l’inaugurazione delle opere dell’artista corbettese, presentate dal noto storico e critico d’arte Vittorio Sgarbi.

Dopo aver riscosso successo e riconoscimenti a livello globale, inclusa una mostra presso la White Space Chelsea a New York e l’inclusione delle sue opere nel catalogo della New York Library, l’artista italiana fa ritorno nella sua patria per esporre al prestigioso Palazzo Stampa di Soncino, situato a pochi passi dal Duomo di Milano.

Le opere di Giannina Adelaide Salvi (nella foto), conosciute per la loro capacità di dare vita alla pietra inerte, sono un ponte tra storia e realtà contemporanea, permettendo al passato di continuare a vivere nel presente e di trasmettere il suo valore morale. Questo spirito libero e cosmopolita dell’arte di Salvi è stato sottolineato da Vittorio Sgarbi, che ha lodato la sua capacità di contribuire alla conoscenza e alla valorizzazione del ricco patrimonio artistico italiano. Numerosi i personaggi che ne hanno ammirato le opere, tra cui il sindaco di Milano Beppe Sala, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e altri influenti personaggi del mondo dell’arte e dei media.

C.G.