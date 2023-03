Gestione del casinò “fraudolenta”, nuovi avvisi di fine indagini

I destini economici e gestionali del Casinò di Campione hanno avuto pesanti ripercussioni anche su tutte le persone che, da anni, ruotano attorno alla sua amministrazione e alle scelte su come portare avanti l’attività della casa da gioco.

Così, in queste ultime ore, è stato notificato un nuovo avviso di conclusione delle indagini che ipotizza di aver causato "con dolo e per effetto di operazioni dolose, lo stato di insolvenza del casinò".

Società che, come è noto, il Tribunale Fallimentare di Como ha ammesso al concordato preventivo a giugno 2021, con una quantificazione dei debiti che superava i 130milioni di euro.

Il precedente fascicolo giudiziario contestava, in estrema sintesi, condotte di falso in bilancio a membri del Cda e sindaci. Ma il concordato, secondo il sostituto procuratore di Como Antonia Pavan, ha cambiato in bancarotta fraudolenta l’interpretazione di quelle condotte iniziate già nel 2011, con una situazione di "dissesto finanziario già palese", che si erano protratte negli anni successivi.

L’avviso di conclusione delle indagini è stato ora notificato a Marco Ambrosini, amministratore dal 2017, agli ex sindaci Marita Piccaluga e Roberto Salmoiraghi, a Carlo Pagan, ex amministratore delegato, e a cinque dirigenti della Banca Popolare di Sondrio, per una serie di pagamenti preferenziali.

Paola Pioppi