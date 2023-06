Gera Lario: 300mila euro per due nuovi battelli spazzino

GERA LARIO

Sono stati consegnati ieri dalla Provincia all’Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi minori due dei tre battelli spazzino acquistati l’anno scorso con un impegno di spesa di quasi 300mila euro. Mentre il più grande dei tre verrà assegnato al Comune di Como e utilizzato per la pulizia del primo bacino del Lario gli altri due, di dimensioni più piccole, serviranno alla manutezione dei porti e le aree di fronte ai lidi del lago, già presi d’assalto in questo avvio d’estate. I natanti erano stati consegnati a settembre dello scorso anno, ma sono rimasti fino ad ora per completare tutto l’iter burocratico che riguardava il collaudo e l’immatricolazione.

Alla cerimonia hanno partecipato i presidenti Fiorenzo Bongiasca e Luigi Lusardi, oltre al sindaco di Gera, Oscar Mella. "Aggiungeremo questi battelli più piccoli alla nostra flotta - ha spiegato il presidente dell’Autorità di Bacino – e li impiegheremo per la pulizia dei porti".