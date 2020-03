Sondrio, 4 marzo 2020 - Verranno consegnati a breve – dovrebbe essere ormai solamente una questione di giorni – i lavori per la realizzazione del vallo paramassi a Gallivaggio nel Comune di San Giacomo Filippo, lungo la ss36. L’intervento, dell’importo di 2milioni e 300mila euro, dovrebbe concludersi in 370 giorni e consentirà di realizzare un’importante opera di difesa passiva contro i fenomeni franosi, non solo nei confronti del Santuario di Gallivaggio ma anche, e sopratutto, della ss36.

"In questo momento – sottolinea il presidente della Comunità montana della Valchiavenna, Davide Trussoni – in sinergia con Regione Lombardia e la ditta appaltante, stiamo lavorando per individuare tutte le misure di sicurezza possibili. Abbiamo chiesto anche l’intervento del Centro di competenza del Dipartimento della Protezione Civile nazionale e del suo presidente Nicola Casagli che mette a disposizione le proprie competenze quando si attuano importanti interventi geologici".

L’area, teatro dell’imponente frana – oltre 7mila e 500 tonnellate di detriti – che nel 2018 tenne in scacco i 1.500 abitanti della Valle Spluga, è ancora in movimento tanto che alcuni smottamenti minori sono stati registrati in seguito all’evento principale e, in un paio di occasioni, si è rivelato necessario – per motivi di sicurezza – chiudere la statale 36 e deviare il traffico lungo la bretella alternativa realizzata – in soli 30 giorni al costo di 900mila euro – all’indomani della frana. A dovere attendere il ripristino del vallo sono i lavori di restauro del santuario di Gallivaggio: il luogo di culto, pur non essendo investito direttamente dalle oltre 7mila e 500 tonnellate di materiale staccatesi, a fine maggio, dal fianco della montagna, è rimasto fortemente danneggiato ma, fino a quando non potrà essere garantita la sicurezza del corpo franoso, non sarà possibile avviare i lavori.

I lavori – costo stimato in 6 milioni di euro – verranno suddivisi in tre distinte fasi. Con il primo lotto si procederà alla realizzazione delle opere di consolidamento della struttura del santuario, con il secondo si darà avvio alle opere di restauro degli affreschi, dell’intonaco e degli stucchi e, in ultimo, si procederà al ricollocamento degli arredi sacri evacuati prima della frana e al ripristino dell’organo settecentesco.