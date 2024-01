Galimberti spiega l’Età della tecnica

Il filosofo Umberto Galimberti al cinema e teatro Jolly di Olginate. L’appuntamento è per martedì alle 21. Galimberti (nella foto), 82 anni, parlerà de “L’uomo nell’età della tecnica“. Gli organizzatori della conferenza sono i volontari dell’Aido di Olginate e Valgreghentino. "La tecnica non è neutra perché crea un mondo con determinate caratteristiche che non possiamo evitare di abitare e, abitandole, contrarre abitudini che si trasformano ineluttabilmente", spiega in uno dei suoi libri proprio Umberto Galimberti, uno dei filosofi contemporanei più apprezzati. L’ingresso è libero.