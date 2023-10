Gabrielle Cirilli sale sul palco del Palladium

Si alza il sipario a Lecco con la nuova stagione teatrale al cineteatro Palladium. L’onore e l’onere della prima tocca all’attore Gabriele Cirilli (nella foto) con il suo spettacolo “Nun te regg più“ in scena martedì 7 novembre. L’artista si mette a nudo con grande ironia e racconta scene tratte dal suo quotidiano, parlando delle persone che fanno parte della sua vita. I biglietti, come l’abbonamento a tutta la stagione, si possono acquistare da giovedì, il 2 novembre, sia online tramite il sito teatrosocietalecco.it, senza www. In cartellone ci sono spettacoli e artisti di livello nazionale. Per ulteriori informazioni: 0341481140.