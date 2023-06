Furto di bici con pedalata assistita a Chiavenna, pronta reazione della Polizia Locale e del Sindaco

Nei giorni scorsi si era verificato il furto di una bicicletta, chiusa con lucchetto, con pedalata assistita, all’interno di uno spazio aperto al pubblico in territorio comunale di Chiavenna. Grazie alla pronta denuncia del proprietario è stato subito attivato per le indagini il Comando di Polizia Locale. Il sistema di videosorveglianza attivo in città ha consentito, con tempestività, di rilevare l’accaduto registrando con precisione l’episodio e facendo emergere il profilo dell’autore del gesto.

Nelle ore successive gli agenti della Polizia Locale hanno individuato, rintracciato e fermato il ladro. A seguito di ciò è stato possibile restituire, in brevissimo tempo, la bicicletta al legittimo proprietario. Di tali fatti è stata immediatamente informata la competente autorità giudiziaria, ossia la Procura di Sondrio.

"Ancora una volta, in breve tempo, la scelta di realizzare un importante sistema di videosorveglianza si è rivelata vincente consentendo di individuare il responsabile - dichiara il sindaco di Chiavenna, Luca Della Bitta (foto)-. Si tratta di uno strumento che aumenta il livello di sicurezza dei nostri cittadini e rappresenta un importante strumento per forze di polizia per il contrasto di episodi negativi. Grazie agli agenti per il lavoro prezioso e puntuale, con tanta efficacia, che hanno messo in campo in questa situazione".

"È molto importante che i cittadini decidano di segnalare subito quando si verifica un fatto di questo genere - sottolinea Maurizio Frenquelli, comandante la Polizia Locale -. La rete di videosorveglianza è uno strumento efficace soprattutto se attivata in breve tempo. Siamo al lavoro quotidianamente per assicurare serenità e sicurezza ai cittadini". Mi.Pu.