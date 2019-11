Sondrio, 19 novembre 2019 - Abitazioni private nel mirino di pericolosi ladri. Il genero è riuscito a sventare il furto mentre l'anziana suocera era a messa. Un ladro-acrobata stava entrando nell'alloggio della pensionata arrampicandosi sulle grondaie della casa di Ardenno. L'allerta tempestiva ha messo in azione Carabinieri e Squadra Mobile della questura di Sondrio che, da alcune ore, erano sulle tracce di due albanesi sospetti la cui auto risultava essere entrata in territorio valtellinese.

I due malviventi, con precedenti per reati contro il patrimonio e spaccio, uno dei quali colpito da decreto di espulsione del questore di Bergamo e il complice denunciato di recente a piede libero dal Commissariato di Rovereto (Trento), poco dopo il tentativo sventato, sono stati beccati in flagranza per un furto commesso in una villa di Villapinta, in territorio comunale di Buglio in Monte ( Sondrio), dove si erano impossessati di diversi monili in oro e anche di una pistola calibro 22 con otto cartucce inserite nel caricatore.

I due, classe 1974 e classe 1995, residenti a Milano, entrambi irregolari sul territorio nazionale, sono stati arrestati per furto aggravato, tentato furto, porto illegale di arma da fuoco e resistenza a pubblico ufficiale perché, dopo avere gettato in un prato la pistola nascosta in un sacchetto, hanno cercato di divincolarsi dalla morsa di militari e agenti. Le indagini proseguono perché i due sono fortemente indiziati di avere commesso da inizio novembre altri colpi in Valtellina.