Fuga dalle persecuzioni Live con chitarra di Chris Obehi

Chris Obehi, "Non siamo pesci": sabato 25 marzo alle 19.00, in occasione della Giornata della Memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.

Il Consorzio Brianteo Villa Greppi ospita il musicista nigeriano, fuggito nel 2015 a causa delle persecuzioni religiose di Boko Haram, che sarà protagonista di un live intimo chitarra e voce che ripercorre la sua storia.

Il concerto si svolgerà nell’Antico Granaio di Villa Greppi situato in via Monte Grappa 21, con ingresso libero. Info www.villagreppi.it