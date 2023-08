Frontale in moto a Caino, muore trentenne

Perde la vita in un frontale con un furgone. Un’altra vittima della strada ieri nell’ennesimo incidente dall’esito mortale. Erano da poco passate le 17 quando un trentenne, Marco Pancaldi, alla guida di una moto Benelli, si è scontrato con un Fiat Fiorino sulla 237, sulle cosiddette “coste di Sant’Eusebio“, in territorio di Caino. Lo schianto si è verificato all’uscita di una curva, in un punto in cui la carreggiata è molto stretta, per motivi in corso di accertamento. Non è ancora chiaro chi abbia invaso la corsia di marcia sbagliata. Quel che è certo è che il furgone- a condurlo, un uomo di 48 anni - procedeva verso Brescia quando si è trovato di fronte il motociclista. L’impatto è stato tremendo. Il centauro è stato sbalzato di sella, è finito sull’asfalto, ed è morto sul colpo. Sul posto la centrale di prima emergenza Areu ha inviato l’elisoccorso di Brescia. Ma i soccorritori hanno trovato il ferito già deceduto.