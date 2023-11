Frida Bollani Magoni in concerto. Voce e pianoforte nella cripta del Duomo

La giovane Frida Bollani Magoni, figlia di Stefano e Petra Magoni terrà lunedì sera un concerto per voce e pianoforte. L’appuntamento fissato per le 21 nella cripta bramantea del Duomo (ingresso libero), si inserisce nella “Mondino neuro week“ l’occasione per avvicinare il Mondino alla cittadinanza anche attraverso alcuni eventi sulle neuroscienze. Quest’anno la Fondazione celebra il 50° anniversario dal primo riconoscimento come istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (1973) con la presentazione del progetto Ricor-Dare – Rete Territoriale Integrata Demenze, con focus su pazienti affetti da Alzheimer e sulle loro famiglie (martedì 28), la tappa pavese del roadshow "La Lombardia che vorrei" (mercoledì 29) e poi il 1° dicembre nell’aula magna del collegio Ghislieri la tradizionale cerimonia dell’Ottorino Rossi Award con una lectio magistralis dal titolo "I neuroni specchio" dal parte del vincitore Giacomo Rizzolatti.