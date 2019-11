Valfurva (Sondrio), 26 novembre 2019 - Strada provinciale numero 29 riaperta, proprio nel giorno in cui si celebra Santa Caterina, e ora la speranza è che i turisti tornino ad affollare la bellissima località dell’Alta Valtellina. L’ordinanza di revoca della chiusura è stata emessa dalla Provincia di Sondrio ieri mattina, come promesso venerdì pomeriggio dal presidente Elio Moretti al termine del vertice a Palazzo Muzio. «In questi mesi è stato fatto un lavoro molto importante e impegnativo – ha commentato ieri poco dopo la riapertura della provinciale – e oggi, con grande soddisfazione, riapriamo la strada e restituiamo a questo territorio la dignità che merita dopo mesi di sofferenza. Ho visto in questi mesi il massimo impegno e un costante lavoro da parte di tutti al fine di ridurre al minimo le difficoltà che gli abitanti di Santa Caterina hanno dovuto affrontare». La provinciale è quindi riaperta, transitabile, però, a senso unico alternato in corrispondenza dell’attraversamento del tombotto al chilometro 7+680.

E da oggi , inoltre, riprenderà anche il servizio di trasporto pubblico, ciò significa che già da ieri le famiglie che si erano trasferite a Bormio per poter permettere ai loro figli, in età scolare, di frequentare regolarmente le lezioni hanno potuto fare ritorno nelle loro case. Da stamattina, infatti, bambini e ragazzi potranno tornare alla loro vita, prendere l’autobus la mattina per andare a scuola e poi rincasare sempre con i mezzi pubblici, mentre i genitori, molti con alberghi e strutture ricettive a Santa Caterina, potranno ricominciare ad occuparsi delle loro case e delle loro attività che hanno dovuto accantonare, con grande difficoltà, negli ultimi mesi. A partire dallo scorso 20 agosto, quando la strada provinciale di collegamento per Santa Caterina è stata interdetta al traffico a seguito della caduta di un enorme masso, parecchi sono stati gli interventi messi in atto dai diversi enti per ripristinare un sicuro collegamento da e per la località turistica. Il Comune di Valfurva, per conto di Regione Lombardia, si è occupato dei lavori per la riduzione degli apporti idrici verso la frana mediante la captazione di alcune sorgenti e la deviazione provvisoria, per un certo tratto, del torrente Confinale, in attesa della realizzazione del progetto definitivo di deviazione totale del torrente.

La Comunità Montana Alta Valtellina, sempre per conto di Regione Lombardia, ha eseguito i lavori di demolizione e brillamento dei massi censiti e valutati più pericolosi per mettere in sicurezza la parte sottostante la frana e consentire gli interventi di competenza della Provincia sulla sede stradale. La Provincia, invece, a seguito della conclusione delle operazioni di brillamento dei massi pericolosi ha potuto dar avvio a due interventi per il completamento della realizzazione del vallo paramassi a protezione della strada provinciale. Adesso non resta che dare il via alla stagione e attendere i turisti. «La stazione turistica è aperta – dice il vice sindaco, Luca Bellotti – ora speriamo in un ritorno dopo i tanti sforzi fatti». Piste aperte, già dallo scorso fine settimana, e questo week-end i turisti potranno raggiungere Santa Caterina per sciare lungo i 35 chilometri di piste (2 azzurre, 12 rosse e 2 nere) e i 15 chilometri di piste di sci nordico. Sono 9 gli impianti di risalita, tra cui la cabinovia a 8 posti per la Valle dell’Alpe e il rifugio Sunny Valley, adatto anche a chi non scia, e la seggiovia a 4 posti che sale in cima al monte Sobretta. Per i bambini c’è poi l’area Tapis-roulant, ideale per imparare a sciare insieme ai maestri di sci della nostra scuola sci e snowboard.