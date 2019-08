Valfurva, 30 agosto 2019 - La frana del Ruinon non sembra voler arrestare la sua corsa. A dimostrarlo, in maniera eloquente ed incredibile, il video postato oggi dall'assessore alla Montagna di Regione Lombardia, Massimo Sertori, sulla sua pagina Facebook. Non si tratta, ad essere precisi, di un video, ma di un insieme di fotogrammi che mostrano lo scivolamento a partire dal mese di giugno e fino ad oggi. Immagini che mostrano quanto sia cambiato il fronte della frana del Ruinon in poco più di due mesi.

"Vi mostro le incredibili immagini del fronte franoso Ruinon in Valfurva - scrive l'assessore valtellinese -. Si tratta di fotogrammi che mostrano quanto sia scivolata verso il basso la frana dal mese di giugno ad oggi, fotogrammi in cui non sembra arrestare la sua corsa".