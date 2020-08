Sondrio, 14 agosto 2020 - Ancora maltempo in Valmalenco dove due giorni fa una frana ha causato la morte di tre persone e il ferimento di altre due, fra cui un bimbo di 5 anni ora rimasto orfano di entrambi i genitori. Per questo, il sindaco di Chiesa in Valmalenco, Renata Petrella, visto che il tempo non accenna a migliorare, ha confermato per oggi la chiusura della strada comunale di Chiareggio, la piccola frazione in quota che resta, pertanto, isolata. Qui, al momento, sono rimasti in circa 600 fra residenti e turisti. Possono passare solo mezzi di soccorso e comunali per portare viveri e farmaci. Ma molti villeggianti, in queste ore, sono riusciti ad allontanarsi dal paese.

La pioggia che ha ripreso a scendere aumenta il rischio di frane. Intanto, in queste ore è in corso una riunione in Prefettura a Sondrio per valutare, con i tecnici convocati dal prefetto Pasquale Pasquariello, la staticità del ponte sul torrente. "Non possiamo catalogare il temporale del giorno della tragedia come un evento straordinario. Si deve aggiungere - ha spiegato Matteo Zanetti di Arpa Lombardia - che nei giorni precedenti, però, nella zona si erano verificate altre precipitazioni".