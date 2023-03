"Frana del Reit, non ci sono altri pericoli"

Buone nuove per il Reit. Il sopralluogo dei geologi e dei tecnici effettuato ieri mattina, per verificare le condizioni del versante dopo la frana di giovedì, ha infatti evidenziato come non ci siano pericoli di ulteriori smottamenti sul versante del monte (posto sul Comune di Bormio) e quindi di pericolo per gli abitanti della frazione di Molina in Valdidentro. Il sopralluogo si è reso necessario dopo lo smottamento che ha portato a valle materiale sassoso, un chilometro sopra l’abitato di Molina. A confermare l’assenza di pericoli, giustamente sollevato dalle perizie di ieri, è il sindaco di Valdidentro Massimiliano Trabucchi. "In collaborazione col Comune di Bormio abbiamo effettuato stamattina (ieri per chi legge, ndr.) un sopralluogo aereo con l’elicottero, coi tecnici dell’Ufficio Territoriale Regionale di Sondrio, che ha evidenziato come lo smottamento di giovedì sia dovuto al fenomeno del "gelo-disgelo", piuttosto comune in alta montagna, e come non ci siano pericoli. L’anomalia è che questo fenomeno, solitamente, si verifica a maggio, siamo due mesi in anticipo e questo a causa della situazione relativa al clima. I sassi si sono fermati un chilometro prima delle abitazioni senza provocare danno alcuno. Tutti i valli e i sistemi di protezione sono quindi attivi e pronti eventualmente a proteggere".