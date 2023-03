"Fra Brescia e Iseo c’è un patrimonio nascosto"

Territorio che si estende dall’hinterland cittadino al fiume Oglio, sul confine con Bergamo e dal Lago d’Iseo a Rovato, la Franciacorta è una delle zone più belle di Lombardia, con le sue colline moreniche, le ville antiche, i castelli, chiese e abazie, oltre che grazie alla presenza di vigneti e boschi. "La Franciacorta - commenta Francesco Pasini Inverardi, presidente di Terra della Franciacorta (nella foto) - presenta potenzialità culturali e un patrimonio nascosto non ancora pienamente valorizzati che il progetto, a partire dal titolo, ha l’intento di far scoprire attraverso la creazione e la promozione di percorsi studiati per lo sviluppo locale in ottica turistico-ricettiva. Un intento che per la prima volta ha messo d’accordo tutti i Comuni del territorio, confluiti nell’Associazione Terra della Franciacorta, e grazie al quale il progetto proseguirà nel tempo con la creazione di un format che potrà essere replicato di anno in anno".

A supportare il sodalizio dei Comuni saranno gli operatori del territorio, riuniti nella "Strada del Franciacorta". "La Strada del Franciacorta è attiva da oltre vent’anni con lo scopo di promuovere e sviluppare le potenzialità turistiche della Franciacorta – dichiara Camilla Alberti, Presidente della Strada del Franciacort- . In questi anni è riuscita nell’intento grazie alla spinta e al successo del prodotto Franciacorta, ottenendo sempre più visibilità a livello nazionale ed internazionale". M.P.