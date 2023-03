Forti aperti ai visitatori per dire no alla guerra Ciceroni i Cavalieri

I forti di Colico riaprono con una rievocazione storica. A inaugurare nel week end la nuova stagione della batteria corazzata della Prima guerra mondiale meglio conservata d’Europa saranno i Cavalieri del fango, gruppo di rievocatori storici, che riporteranno la struttura e i visitatori al 1940. "In un contesto storico come quello attuale – spiega Fabio Clerici, presidente dei Cavalieri del fango – è importante ribadire, attraverso le nostre ricostruzioni storiche, il valore del ricordo delle vicende accadute come monito e stimolo ad evitare di commettere gli stessi tragici errori".