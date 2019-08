Forcola, 19 agosto 2019 - Grande successo per il primo K9 Master Summer Camp internazionale di Mantrailing dedicato a proprietari di cani svoltosi nei giorni scorsi a Forcola e conclusosi il 17 agosto. A conquistare i partecipanti la professionalità di Ivan Schmidt e Virginia Ancona, esperti cinofili, dog trainer professional, specialisti in rieducazione comportamentale di cani aggressivi e fobici, istruttori di odorologia biologica forense, riconosciuti e operativi da anni a livello internazionale.

In totale 12 binomi (uomo - cane) i protagonisti del seminario condotto da Schmidt e Ancona che ha previsto svariate parti pratiche sul territorio della provincia di Sondrio. Tanta anche la curiosità dei residenti che hanno potuto scoprire fra le diverse attività anche come effettuare corrette valutazioni comportamentali o come agire per garantire benessere al proprio animale. "I partecipanti sono giunti da tutta Italia (Lazio, Campania, Puglia, Toscana, Piemonte, Lombardia, Liguria) - spiega Ivan Schmidt - Presenti inoltre Siro Schürmann, osservatore internazionale proveniente dalla Svizzera e Ivan Mazzoni Capo Gruppo Guardie Ecozofile Enpa Nucleo di Sondrio. Durante la settimana i partecipanti sono stati chiamati allo svolgimento di innumerevoli esercizi e prove di lavoro che li hanno messi a dura prova. Sono state svolte diverse attività e alcune delle quali in notturna. Per lo svolgimento dell'evento sono state toccate diverse location, sia in urbano che extra urbano. In particolare ringraziamo l'Ufficio Eventi del comune di Sondrio per la concessione e autorizzazione allo svolgimento delle attività all'interno del Parco Adda Mallero Renato Bartesaghi, Marco Rabbiosi e Gerardo Ciapponi gestori del Laghetto di Triangia, Hotel e Ristorante La Brace a Forcola per il supporto logistico 100% Pet Friendly". Tra gli esercizi proposti vi è stata anche una traccia invecchiata (Old Cold Trail) di 60h. La grande maggioranza degli esercizi si sono svolti in Double Blind. In totale sono stati percorsi oltre 140 km.