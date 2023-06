File sulla statale Lariana Incontro dal prefetto

È da prima di Pasqua che spostarsi via terra da Bellagio e Como è diventato un’impresa, in entrambe le direzioni. Lo sanno bene gli abitanti di Blevio, Torno, Faggeto, Pognana Lario e Nesso, ostaggio delle code sulla statale Lariana, anche peggio di quel che capita sull’altra riva, lungo la statale Regina. Almeno dall’altra parte a rallentare il traffico è il cantiere per la Variante della Tremezzina, ma sulla Lariana si rimane in coda per il cantiere delle paratie, che interessa solo Como. A Pasqua i lavori erano concentrati a Sant’Agostino, dove le corsie di marcia erano state ridotte da tre a due, ma due mesi dopo la situazione non è per nulla migliorata anche se la prima porzione di lungolago è stata riaperta. Da mesi i sindaci della sponda orientale del lago chiedono un incontro con il primo cittadino di Como e il presidente della provincia. A raccogliere l’appello ci ha pensato il prefetto Andrea Polichetti che ha convocato un incontro per giovedì, per ipotizzare un piano con movieri e semafori intelligenti.