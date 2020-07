Talamona (Sondrio), 30 luglio 2020 - Si è andati a un passo dall'omicidio ieri sera (29 luglio) in una palazzina a tre piani di Talamona. Una ragazza di 23 anni, per cause ora in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Sondrio, guidati dal maggiore Serena Federica Galvagno, ha accoltellato il padre 62enne, ex arbitro di pallavolo e di professione infermiere.

L'uomo è stato raggiunto da diversi fendenti ed è stato trasportato con l'eliambulanza all'ospedale Manzoni di Lecco. Le sue condizioni sono state definite gravi, ma non è in pericolo di vita. A evitare che la tragedia familiare assumesse contorni ancora più gravi è stato l'intervento di un vicino di casa, richiamato dalle grida disperate del genitore ferito. E' riuscito a disarmare la giovane e a chiamare l'ambulanza e i carabinieri di Morbegno, prontamente giunti sul luogo del grave episodio con i colleghi del Nucleo operativo e radiomobile di Sondrio.

La 23enne, invece, è stata accompagnata in ospedale a Sondrio per essere sottoposta a una serie di esami, volti a stabilire il suo reale stato di salute psichico e fisico, legato a uno stato di alterazione. Nei suoi confronti il magistrato Chiara Costagliola non ha assunto, al momento, alcun provvedimento.