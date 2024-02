Fiera di S. Biagio. Panettone e bancarelle

Si rinnova la tradizione del bacio della reliquia di San Biagio nell’istituto delle Madri Canossiane di Magenta. Centinaia di persone ieri si sono messe in fila fin dal primo mattino per un rito che continua, insieme alle bancarelle, ai mezzi agricoli, alla pesca, ai biscotti preparati dai ragazzi di Enac Canossa e alla benedizione dei panettoni sul sagrato della basilica di San Martino. Oggi altri due eventi importanti. Oltre alla festa per la vita, ci sarà sarà la preghiera ecumenica con la comunità ortodossa per l’unità dei cristiani. L’appuntamento sarà per le 12.15 nella chiesa di San Rocco dedicata oggi anche a San Nicola.