Fiabe d’Italia raccolte da Calvino

“Buon compleanno Calvino“, al via sabato con “Fiabe d’Italia“ l’omaggio all’autore nel centesimo anniversario della nascita. Appuntamento alle 16.30 in Sala Ratti. “Fiabe d’Italia“ è una selezione delle più belle fiabe della nostra tradizione raccolte da Calvino e rivisitate da Roberto Piumini, che prenderanno forma grazie alla voce di Debora Mancini, al live painting con proiezioni dell’illustratrice Daniela Tediosi e alla musica di Daniele Longo (tastiere, fisarmonica, voce, cajon e piccole percussioni). Regia, audio e luci sono di Andrea Pozzoli. Lo spettacolo a ingresso libero è per tutti. Secondo appuntamento del ciclo, l’11 novembre.