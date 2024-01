Fiabe della tradizione congolese. A Bakolo il premio Megliounlibro

Ha dedicato alla città che lo ospita da più di quarant’anni il premio Megliounlibro 2023 che lo scrittore pavese Paul Bakolo Ngoi ha ricevuto per la sua ultima fatica letteraria “Nonno raccontami una favola“. "Una perla luminosa, che affascina e coinvolge, trasportando i bambini in un mondo fantastico ma non distaccato dal reale" recita la motivazione del riconoscimento. "Il premio inatteso e che mi ha fatto molto piacere – ha detto Paul Bakolo, che in passato è stato anche collaboratore de Il Giorno – lo dedico alla città dove vivo e lavoro. Il mio impegno ora è trovare un luogo dove presentare il riconoscimento alla mia città in modo da ringraziarla per l’ispirazione che continua a darmi".

Il premio Megliounlibro è nato nel 2019 durante la Bologna Children’s Book Fair. La giuria – composta dal giornalista Marco Bertola (presidente), Ayleen Pineda (vicepresidente), Marinella Blanchi docente della primaria IC Toscanini-Perotti di Torino e Laura Prinetti, docente della Cattolica – ha scelto l’opera scritta dallo scrittore originario della Repubblica democratica del Congo che sa valorizzare le tradizioni di un’Africa profonda, tramandate oralmente dal popolo Bantù di villaggio in villaggio, trasmettendo storie che altrimenti non si conoscerebbero. "Ho già in progetto altri due libri – ha aggiunto Bakolo – dopo questo riconoscimento accelererò i tempi e continuerò a lavorare". Manuela Marziani