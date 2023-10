Festival del Cinema Nuovo a Bergamo: Dieci “Corti” d'Autore

Torna a Bergamo per il secondo anno consecutivo il Festival del Cinema Nuovo, la rassegna italiana che da oltre 20 anni propone film interpretati da persone con disabilità, in programma da oggi a giovedì all’auditorium di Piazza della Libertà (proiezioni pomeridiane) e al cinema Conca Verde di Longuelo (proiezioni serali). In realtà il Festival del Cinema Nuovo quest’anno non avrebbe dovuto tenersi dato che ha cadenza biennale, ma, visto il grande successo della scorsa edizione che si era tenuta per la prima volta a Bergamo e, in occasione di Bergamo Brescia Capitale italiana della Cultura, gli organizzatori – l’Associazione di promozione sociale Romeo Della Bella e Mediafriends in partnership con Fondazione Allianz Umana Mente e con il sostegno della Fondazione Comunità Bergamasca – hanno deciso di realizzare comunque un’edizione non competitiva presentando una selezione di dieci cortometraggi internazionali realizzata in collaborazione con il Giffoni Film Festival.

"Questo festival non poteva non esserci quest’anno – spiega il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori –, nell’anno della Capitale della Cultura". Secondo Claudio Gubitosi, fondatore e patron del Giffoni Film Festival, anche quello di quest’anno rappresenta un progetto di grandissimo valore sociale e cinamatografico, che pone l’accento sulla bellezza e la grandiosità della diversità, alla necessità di far emergere queste produzioni da rendere visibili, tangibili, presenti sul territorio. La giornata del 12 ottobre, a conclusione delle tre giornate, sono in programma, grazie all’Università di Bergamo, il convegno "La disabilità è un film" (ore 15,30 all’auditorium di Piazza della Libertà), e, per concessione di Universal e grazie all’interessamento di Medicinema, la proiezione del film "Campioni", diretto da Danny Byers.

Michele Andreucci