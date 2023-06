Festa Nazionale del Pane Fresco, Un'Iniziativa per Promuovere una Sana Alimentazione

Adottare una sana alimentazione è molto importante. Fa parte dei corretti stili di vita, le regole d’oro che ci aiutano a prevenire le malattie. In questa direzione va la "Festa nazionale del pane fresco", iniziativa promossa dalla Federazione italiana panificatori e pasticceri. L’evento accompagnerà fino a oggi. Nei giorni scorsi è stato sottoscritto dalla Federazione panificatori e Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori) un accordo triennale per iniziare un percorso comune di promozione del pane fresco e della prevenzione a tavola.