Festa di primavera, spettacolo da tutto esaurito

Cento droni in volo sul lago per disegnare un grande cuore in tre dimensioni e lanciare un messaggio di pace, l’omaggio al padrone di casa Luchino Visconti attraverso le immagini dei suoi film e tanti eventi per dare il benvenuto alla primavera. Quello appena trascorso è stato un fine settimana di "Energia a colori" a Villa Erba grazie alla collaborazione con il Teatro sociale e Città dei Balocchi.

La Villa antica ha fatto dal palcoscenico per mostre a tema, laboratori, spettacoli di animazione e concerti di musica classica. Nella serata di sabato dal tardo pomeriggio fino a mezzanotte per i più giovani un insolito aperitivo seguito accompagnato da un djset e perfomance con giochi di fuoco. Ha conquistato il pubblico lo spettacolo "I colori del cielo", l’inedito show di cento droni luminosi che hanno danzato nel cielo di fronte alla riva di Cernobbio sulle note de "Le quattro stagioni" di Antonio Vivaldi. L’evento è stato realizzato e sostenuto da Consorzio Como Turistica e Città dei Balocchi con il Comune di Cernobbio e la collaborazione di Eagleprojects. A completare il successo della giornata di primavera la visita alla mostra "Plinio. Effetto Serra. Artwork by Vanni Cuoghi" ospitata in Villa Bernasconi a cura di Aldo Premoli. Il prossimo appuntamento con "Le 4 Stagioni di Villa Erba" sarà il 21 luglio, con il parco in festa per l’arrivo dell’estate. R.C.