Fashion Show "Woman in soul" a Como: abiti più dolci del mondo di Stefano Camozzi in beneficienza

Sono belle anche quando nessuno può più assaggiare la loro bontà perché scadute le creazioni del maestro pasticcere Stefano Camozzi, che con i suoi dolci ha creato degli abiti da passerella che questa sera sfileranno in una serata di beneficienza a partire dalle 21.30 in piazza Cavour. Un esempio forse unico al mondo di Sweet Art che sarà protagonista della Fashion Show "Woman in soul" organizzata questa sera a Como per celebrare la conclusione del week-end dedicato a Telethon.

A sfilare in passerella saranno 6 modelli davvero speciali: le ragazze della Cooperativa sociale l’Ancora vestiti di macarones al cacao, meringhe, fiori di zucchero, savoiardi granella. Inutile dire che ogni abito è una creazione esclusiva e richiede ore e ore di lavoro. Tutto nasce dalla fantasia di chef Camozzi che ha disegnato da solo i modelli, li ha fatti eseguire in sartoria e poi, dopo aver apportato le ultime modifiche, ha iniziato la decorazione che è la parte più laboriosa dell’intera preparazione visto che i dolci vanno applicati uno a uno formando il disegno e i colori dell’abito. Il risultato è stupefacente e questa sera sotto le luci di piazza Cavour gli abiti più dolci del mondo sapranno sicuramente stupire comaschi e turisti. Al termine della sfilata ognuna delle creazioni sarà messa in vendita e il ricavato devoluto in beneficienza a l’Ancora.