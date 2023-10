Falso allarme. Il lago stavolta non è esondato

Pericolo scampato a Como dove l’onda lunga del lago non è arrivata, almeno per ora, così il Comune all’alba di ieri ha deciso di far rientrare l’emergenza e ha dato l’ordine di smontare le paratie mobili che erano state montate nel pomeriggio di martedì in piazza Cavour. Il livello del lago si è stabilizzato attorno ai 96 centimetri sopra lo zero idrometrico, 96,5 nel pomeriggio di ieri, 23 centimetri al di sotto della quota di esondazione. Nonostante il tasso di riempimento abbia superato l’80% a far sperare è il pareggio ormai raggiunto tra l’acqua in ingresso e quella in uscita, rispettivamente 508 e 458 metri cubi al secondo, che fa pensare a una situazione di sostanziale equilibrio che dovrebbe mantenersi anche nei prossimi giorni, nonostante una ripresa del maltempo prevista già nella giornata di oggi.

A Como però l’esondazione del lago, anche quando è solo minacciata, continua a rappresentare un problema: le paratie mobili montate in tempi record dai volontari della Protezione civile hanno occupato una corsia della strada sul lungolago, provocando rallentamenti su tutto il girone cittadino. Per questo l’amministrazione comunale all’alba di ieri, non appena è arrivato il bollettino meteo che escludeva nuove piogge, ha deciso di farle smontare per ripristinare al più presto la viabilità ordinaria. La speranza è che il lago torni presto ad abbassarsi per poter riprendere a pieno ritmo il cantiere delle paratie, quelle vere, ancora in corso in piazza Cavour. L’obiettivo prima dell’emergenza acqua alta degli ultimi giorni era di riuscire a terminare i lavori entro la fine di dicembre, adesso si rischia di perdere qualche giorno.

Roberto Canali