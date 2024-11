Ex gasometro addio . L’area torna al Comune

La zona dell’ex "gasometro" di Sondrio ritornerà a breve a disposizione del Comune del capoluogo che poi, in un secondo momento, deciderà la destinazione d’uso. Transitando nella zona periferica della città, posta a sud nella bretellina di immissione sulla tangenziale sondriese, in molti hanno notato i lavori in corso. La zona era utilizzata anni fa dalla società che distribuiva il gas naturale, in quasi tutto il territorio del Comune, stoccandolo proprio in quest’area prima della rete del metanodotto. Ora la vasta superficie non distante dal fiume Adda ritornerà in possesso del Comune e l’Impresa Rigamonti, proprio in questi giorni, sta ultimando le opere. "Sono in corso i lavori per riportare la zona al suo aspetto originale, sono state abbattuti i muri di recinzione e tutte le altre strutture esistenti quando l’area era adibita allo stoccaggio del gas. Successivamente verrà piantata l’erba e sarà quindi un’area verde". "L’area ritornerà in possesso del Comune di Sondrio – ci ha detto Carlo Mazza, assessore comunale all’Urbanistica, ambiente e mobilità -, poi decideremo il da farsi, per ora non c’è nessun progetto".

Qualcuno ipotizza la costruzione di un parcheggio per i fruitori del Sentiero Valtellina, ma questa è una scelta che dovrà fare l’amministrazione comunale. Ci sono altri interventi prioritari.F.D’E.