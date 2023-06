Evade e sparisce nel nulla Il pusher è già latitante

di Paola Pioppi

A inizio aprile, Rami Akili, tunisino di 35 anni con lunghi trascorsi giudiziari, era stato arrestato con una quarantina di grammi di cocaina, ridotti a 22 quando la consulenza chimica aveva quantificato la percentuale di principio attivo. Un corrispettivo di 150 dosi, una volta spacciata al dettaglio, che per lui si è tradotta in 4 anni di reclusione, con rito abbreviato.

Ma l’imputato, nel frattempo, è sparito. Difeso dall’avvocato Massimo Guarisco, aveva infatti ottenuto, alcuni giorni fa, gli arresti domiciliari a casa della compagna, una comasca che lo aveva accolto a casa. Ma nel giro di qualche ora, Akili è sparito. Subito è stata dichiarata la sua latitanza, e a breve potrebbe essere emesso un mandato di cattura europeo, nell’ipotesi che possa aver raggiunto uno Stato estero. I quattro anni rimediati per quest’ultimo arresto, si aggiungono a una serie di condanne già scontate e una pendente, risalente a un anno fa: scarcerato quattro mesi prima, era stato arrestato tra via Anzani e via Magenta, e scappando dalla polizia aveva lanciato alcuni involucri contenenti hascisc e marijuana, e poi altri con cocaina. Ma i suoi primi arresti per droga risalgono al 2013, sempre per spaccio nella zona di via Anzani, quando lavorava con un trentenne italiano, in attesa delle auto dei clienti. Dopo un decennio a Como, dove il suo volto era ormai più che conosciuto, e un lavoro certosino svolto dal suo avvocato per cercare di gestire al meglio la sua situazione giudiziaria, ha deciso di sparire.