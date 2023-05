Esistono ancora i luoghi eternati dalla poesia?

Andrea

Torna puntualmente con superstiti squarci di primavera: Leopardi dico. Sboccio di luna nel cielo terso di tramontana: "Dolce e chiara è la notte". Il vento ha trasportato le montagne in riva all’Adda. Ho visto brillare primavera nell’aiuola di mia madre, nella casa della pergola a Costaverde. Adesso mia madre non può più spiare dalla finestrella della cucina la prima rosa del suo cespuglio preferito. "Passasti. Ad altri il passar per la terra oggi è sortito". E il rimirare quella aiuola, che nessuno curerà più, madre, con il tuo silenzioso innaffiatoio. Un amico da poco tornato da Recanati: "Che delusione! Tutto lì?". Che pretendevi, amico? Non esistono i luoghi eternati dalla poesia. Appartengono al mondo dell’immaginazione, che non significa irrealtà. "Lo spirito creativo dell’immaginazione" diceva Coleridge. Il suo "Vecchio Marinaio" non è rintracciabile all’anagrafe, esattamente come quello di Hemingway. Il pescatore Gregorio Fuentes, centenario custode delle memorie di papa Ernest, racconta di come sia nato il "Vecchio e il mare". Un giorno erano a pesca sul Pilar, il leggendario yacht di Hem, quando avvistarono una barchetta con a bordo un vecchio pescatore e un ragazzo. Quel vecchio e quel ragazzo diventarono Santiago e Manolin. Quanto a Nerina e Silvia, le puoi trovare anche nella nostra Bassa. Si chiameranno, adesso, Simona o Barbara, Deborah o Valentina. Se le guardi bene anche loro passano "danzando". Anche loro hanno "occhi ridenti e fuggitivi". Essendo toste ragazze della Bassa, sfuggiranno il crudo destino delle ragazze leopardiane. Incontreranno il ragazzo giusto, diventeranno madri tenaci e nonnine tutto sprint. Forse. Ma resterà lo struggimento, a ogni brillar di primavera, di come tutto passi. "Ma allora, che resta mai di noi, che resta mai di tutto?", chiese quella mattina l’alunna Paola di 2^B. Avrei voluto essere Yeats e dirle che, quando anche l’amore sembra perduto, è messa alla prova la nostra poca fede. Perché lui, l’amore, ha semplicemente "nascosto il viso tra un nugolo di stelle".