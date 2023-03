Escursionisti Una raffica di salvataggi

Troppi incidenti sulle montagne lombarde, soprattutto durante i fine settimana. In Valtellina un ragazzo di 25 anni è scivolato in un canalone e ha rischiato l’assideramento. In Grignetta due alpinisti di 28 e 29 anni sono rimasti bloccati sulla cresta dopo essere stati sorpresi da una bufera. Nella Bergamasca, a San Giovanni Bianco un ciclista 50enne è caduto lungo un sentiero; a Carona un 60enne si è infortunato nella zona di Baita Cà Bianca; ad Aviatico due escursionisti di 59 e 67 anni sono caduti in una zona impervia; a Valbondione una ragazza di 28 anni è caduta nella zona della località Grumetti. "Attenzione, è necessario informarsi bene e valutare l’esposizione dei versanti a nord e dei sentieri in cresta, perché alcuni tratti presentano neve o ghiaccio e richiedono ramponi e piccozza – avvertono dal Soccorso Alpino -. La stagione è caratterizzata da cambiamenti repentini di temperatura, di innevamento o di ghiaccio. È molto importante andare in montagna con un abbigliamento adeguato, a partire dalle scarpe, comode, leggere e robuste, appropriate al sentiero che si decide di percorrere. In questa stagione le temperature possono variare di parecchi gradi, l’abbigliamento