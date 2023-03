Erba e Cantù dicono no Il Ramadan è un tabu

Il Ramadan continua a essere un tabu in provincia di Como, dove solo il sindaco Alessandro Rapinese ha dato il via libera alle preghiere della comunità islamica, concedendo l’utilizzo del parco Negretti di Rebbio dal 30 marzo al 24 aprile. A Cantù e Erba invece i suoi colleghi Alice Galbiati e Mauro Caprani hanno risposto picche alle richieste delle associazioni Assalam e Assadaka, che un posto in cui pregare l’avrebbero, se i lComuni non si ostinassero a vietarglielo. "Ogni anno si ripete questa storia tutte le volte che si avvicina il periodo del Ramadan – spiega Ahmadou Buya Gueye, segretario generale di Assalam –. A dicembre avevamo organizzato una marcia per lamentarci il diritto negato, abbiamo dato la lettera ai consiglieri di minoranza che l’hanno data al sindaco, non abbiamo ricevuto nessuna risposta". Dopo il diniego dei Comuni, le associazioni presenteranno una richiesta al Tar, come già fatto gli anni scorsi, ma sono pronte a pregare in piazza, per far sentire la loro voce. R.C.