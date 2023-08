Ennesimo annegato a Como Richiedente asilo in fin di vita

di Roberto Canali

È un’estate nera per il Lario dove un altro ragazzo è in fin di vita per un bagno finito nel peggiore dei modi di fronte al Tempio Voltiano. Proprio com’era accaduto domenica 13 agosto un richiedente asilo 19enne, di nazionalità egiziana, è annegato nella spiaggia abusiva di fronte a decine di turisti. Il ragazzo era giunto in città solo poche ore prima, partito da Milano in compagnia di alcuni connazionali per fare un bagno nel lago, anche se probabilmente non sapeva nuotare. Era con loro quando ha iniziato ad annaspare e si è inabissato, a pochi metri dalla riva. Gli amici hanno subito intuito la gravità della situazione e hanno iniziato a cercarlo, chiedendo aiuto agli altri bagnanti che affollavano la spiaggia abusiva alle spalle del mausoleo eretto in memoria di Alessandro Volta. "Stavo lavorando al bar quando sono arrivati dei turisti sconvolti perché avevano visto un ragazzo sparire in acqua - racconta Leonardo Giaroli, che senza esitare un istante dal bar Pura Vida si è messo a correre verso la riva del lago e si è tuffato in acqua - Gioco a pallanuoto e so nuotare bene, per questo sono corso a prestare aiuto. Purtroppo non c’è stato niente da fare, mi sono immerso più volte ma non sono riuscito a trovarlo. L’acqua era troppo scura, non c’era visibilità". Un turista straniero si è gettato in acqua per dare una mano a Leonardo, ma senza successo. A ripescare il ragazzo ci hanno pensato i sommozzatori dei vigili del fuoco, atterrati sulla spiaggia in elicottero. Anche loro non senza difficoltà visto che il corpo del giovane si era inabissato sul fondo del lago a quattro metri di profondità. Il ragazzo è stato rianimato sul posto dal personale del 118 e portato all’ospedale Sant’Anna dov’è ricoverato in condizioni disperate.

Anche se il suo cuore è tornato a battere, dopo oltre 20 minuti trascorsi nell’acqua fredda del lago, si temono conseguenze gravissime per il cervello rimasto così a lungo senza ossigeno. Negli ultimi 20 mesi sono 17 i morti annegati nel Lario, 9 solo sul ramo comasco e cinque a Como città, nel primo bacino del Lario dove il molti punti il bagno neppure si potrebbe fare. Di fronte al Tempio Voltiano ad esempio, dove l’acqua non è balneabile, ma nessuno rispetta il divieto.