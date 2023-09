Enjoy Stelvio Valtellina. Il bilancio è positivo. Oltre 22mila le presenze

SONDRIO

Va in archivio una fantastica edizione di Enjoy Stelvio Valtellina. I circa 200 ciclisti che hanno affrontato la salita che da Lanzada, attraverso numerose brevi gallerie scavate nella roccia, porta a Campo Moro, tra le perle della Valmalenco, si aggiungono agli oltre 22.300 appassionati che tra giugno, luglio e settembre, hanno partecipato alle giornate di chiusura al traffico motorizzato di Enjoy Stelvio Valtellina. Negli anni, alla tradizionale chiusura dei grandi passi alpini come Stelvio, Gavia e Mortirolo (protagonisti da sempre della rassegna), si sono aggiunte altre salite come Spluga, San Marco, Cancano e, novità di quest’anno, la Forcola.

L’edizione 2023 ha confermato la voglia da parte degli appassionati di godere di strade e percorsi senza traffico motorizzato. Lo spirito non competitivo di Enjoy Stelvio Valtellina ha favorito la partecipazione tanto di sportivi allenati quanto di semplici appassionati: ciclisti, podisti, ski roller ed hand-biker. L’apprezzamento dell’iniziativa è confermato in primis dai numeri: sono state oltre 22.500 le presenze complessive (di cui ben 12.000 nella Scalata Cima Coppi del 2 settembre). "Sono diversi anni che proponiamo questa iniziativa – ricorda Pierluigi Negri, consigliere di Valtellina Turismo e tra i principali esperti di cicloturismo in Valle – Abbiamo ricevuto tanti complimenti per l’iniziativa, sia da parte di Italiani che di stranieri: c’è chi ha sottolineato la bellezza dei panorami e dei paesaggi, chi ha dichiarato che è stata una delle esperienze più belle della vita e chi invece ha ringraziato perché ha potuto scalare in piena sicurezza con la famiglia strade che viste solo in tv".F.D’E.