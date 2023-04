Emergenza finita Oggi riapre la provinciale

La provinciale numero 7 della Valgerola da oggi alle 6 riapre al traffico sino alle 21.30 in doppio senso di marcia. È la fine dell’emergenza, scattata alla vigilia di Pasqua per il maxi-rogo che ha divorato circa 11 ettari di boschi.

"La riapertura - ha annunciato il consigliere provinciale e sindaco di Traona, Maurizio Papini, con delega ai Lavori pubblici che dall’inizio ha seguito ogni giorno da vicino l’evolversi della situazione individuando le rapide soluzioni - è stata possibile grazie ai lavori di somma urgenza gestiti dalla Cm Morbegno, per conto dei Comuni di Pedesina e Rasura, consistiti nel disgaggio dal fronte incendio e posa della rete provvisoria che garantisce l’apertura giornaliera, con limitazioni in caso di forte maltempo. Dopo la prima spesa di 200mila euro, un’altra somma è stata ottenuta dalla Provincia per 140 metri lineari di barriere paramassi da posizionare, intervento successivo al primo propedeutico all’apertura h24 della strada. Si punta a ultimare i lavori prima dell’avvio della stagione estiva". Ieri Papini ha coordinato la riunione in Provincia coi sindaci di Gerola, Pedesina, Rasura, i tecnici dell’ente, di Cm e Utr col responsabile provinciale della Protezione Civile, D’Ambrosio, per dare il via libera alla transitabilità. Mi.Pu.