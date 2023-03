Emergenza abitativa “La casa degli intrecci” offre un alloggio a persone in difficoltà

Un alloggio popolare, fino a poco tempo fa inabitabile, è stato rimesso a nuovo grazie alla Fondazione Scalabrini e da ieri ospita sei persone in difficoltà. Il progetto è partito a luglio 2021, quando il Comune di Como ha indetto un bando per ristrutturare una decina di alloggi popolari che richiedevano importanti interventi di ristrutturazione.

La Fondazione Scalabrini, che sostiene persone in momenti di temporanea difficoltà fornendo loro un alloggio, si è quindi candidata a ristrutturare due alloggi in via San Bernardino 37, inaugurato ieri, e uno in via Turati, assegnati dal Comune in concessione per 15 anni rinnovabili per altri 10, al costo simbolico di 20 euro mensili ciascuno.

I due appartamenti in via San Bernardino erano adiacenti: sono stati uniti ridefinendo gli spazi e sono oggi un unico appartamento - chiamato "La casa degli intrecci" in omaggio ai tanti enti che hanno contribuito alla sua realizzazione - organizzato con tre camere a due posti, un ampio spazio comune destinato a cucina e soggiorno, e due bagni. La ristrutturazione è costata 56mila euro, e ogni ospite pagherà un canone di 140 euro mensili. L’alloggio in via Turati sarà invece ristrutturato a breve. La gestione degli ospiti avviene in collaborazione tra la Fondazione Scalabrini e Refugees Welcome.

"Quest’anno - dice la presidente Francesca Paini - Fondazione Scalabrini compie 20 anni: non c’è modo migliore che inaugurare la nostra ventiquattresima casa per festeggiare. La Fondazione cresce grazie all’aiuto di tutti: Como è una città generosa di aiuti piccoli e grandi". In questo momento la Fondazione offre alloggio a 61 persone in 23 appartamenti, di cui 12 a Como. Nel 2022 sono state accolte 36 famiglie con 47 bambini, 450 in tutto dal 2011. La spesa media mensile per affitti, mutui e utenze è di 10mila e 850 euro, di cui il 20 per cento versati dalle famiglie ospiti, 9 per cento coperti grazie a donazioni di associazioni ed enti di terzo settore, 14 per cento provenienti da contributi di privati e 57% versati da Comuni e altri enti. Sul sito della Fondazione sono presenti le modalità di sostegno. Paola Pioppi