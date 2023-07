Eliminare le mele marce dal calcio, Scandella chiede misure drastiche

Eliminare le mele marce dal mondo del calcio. Via quegli esagitati che sotto le "mentite" spoglie di tifosi di calcio vanno in giro per gli stadi (ma anche per strada) con l’unico scopo di provocare risse e di fare a cazzotti. Questa la richiesta degli appassionati per salvare uno sport "malato" che è sempre il più seguito e praticato ma che, avanti di questo passo, rischia di perdere consensi.

Lo dice Cristiano Scandella (foto), allenatore delle giovanili della Tiranese che è rimasto letteralmente schifato dalla visione delle immagini di quei probabili e possibili ultras di Como e Sampdoria che si sono affrontati a colpi di bastone a Villa di Tirano, davanti al ristorante "Una sosta appetitosa", nella serata di domenica dopo aver visto le loro squadre giocare in amichevole a Bormio (il Como contro l’Alto Lario) e a Livigno (la Sampdoria contro una Rappresentativa Valtellinese). Litigare eo picchiarsi per una partita di calcio o per una "fede" calcistica è squalificante per l’essere umano e questo episodio lo dimostra. "È una schifezza – dice Cristiano Scandella -, uno spettacolo ripugnante che non è di certo un bello spot per un calcio che è malato. E se su macchine e pulmini avevano questi bastoni, vuol dire che avevano già intenzione di usarli. Cosa fare? Senza giri di parole bisognerebbe fare come alla fine degli anni ’80 (su impulso del governo Thatcher ndr) fecero in Inghilterra quando eliminarono gli ultras più facinorosi con una serie di misure drastiche. Per questi facinorosi ci vuole il Daspo a vita, non dovrebbero più poter seguire dal vivo partite di qualsiasi sport. Mi auspico si possa far qualcosa del genere anche in Italia dove gli ultras hanno preso sempre più potere con le società… Solo così possiamo salvare il calcio". Pare che i responsabili abbiamo le ore contate. Fulvio D’Eri