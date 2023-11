“Elena di Sparta“ a Senna Comasco

“Elena di Sparta“, spettacolo che nasce da uno studio su “Elena“ di Omero, Euripide e Ritsos, di e con Silvia Priori, sarà in scena questa sera alle 21 al centro sociale di via Roma a Senna Comasco, con ingresso gratuito. Un mix di teatro, danza e musiche epiche sulla parità di genere attraverso il mito greco, nella produzione di Teatro Blu in collaborazione con l’ Università degli Studi dell’ Insubria di Varese. Uno spettacolo contro la violenza sulle donne, ma anche contro la follia della guerra, sulla bellezza, sulla ricerca della felicità e sulla resistenza.