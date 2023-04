Educazione ambientale, un progetto premiato dalla Regione

Oltre cento alunni, uscite sul campo, fra educazione ambientale e mobilità lenta: una brillante idea che si è concretizzata nel progetto "WatchUp! Osservare, comprendere e agire", che è stato premiato dalla Regione Lombardia come "Progetto di qualità" nell’ambito del bando "Proposte di educazione ambientale ed educazione alla sostenibilità". Realizzata dalla Comunità montana Valtellina di Morbegno su proposta dell’Ufficio agricoltura e foreste, l’iniziativa ha visto la collaborazione di diverse realtà locali con contributi di Regione Lombardia e Fondazione Enea Mattei.

Il progetto prevede una serie di attività che coinvolgono le classi prime delle scuole secondarie di primo grado di Cosio Valtellino, Delebio e Dubino, per un totale di 128 alunni. Cinque diversi moduli, programmati nei mesi di marzo, aprile e maggio, tre teorici e due pratici con uscite sul territorio. In classe gli alunni hanno incontrato prima gli agenti della Polizia locale, che hanno spiegato loro le regole della sicurezza stradale, quindi gli esperti dell’associazione È Valtellina-Pedale Morbegnese, che hanno illustrato le parti tecniche della bicicletta e insegnato a cambiare una gomma forata, infine due Guardie ecologiche volontarie della Cm di Morbegno, esperte in ornitologia, che hanno tenuto una lezione sull’avifauna locale in vista dell’osservazione diretta. "Come ente comprensoriale siamo particolarmente sensibili all’educazione ambientale" sottolinea l’assessore Anna Tonelli. In questi giorni si stanno svolgendo le uscite sull’isola della Pescaia, nel Comune di Cosio, e nella Riserva naturale del Pian di Spagna: gli alunni si spostano a piedi o in bici per svolgere attività di birdwatching utilizzando cannocchiali. I ragazzi disabili che frequentano il centro i Prati hanno creato delle strutture in legno nel loro laboratorio di falegnameria che verranno assemblate e dipinte dagli alunni per realizzare cassette nido. F.D’E.