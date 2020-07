La Banca Popolare di Sondrio metterà a disposizione della propria clientela, servizi e prodotti correlati alla possibilità di acquisto dei crediti di imposta maturati da privati, condomini ed imprese, nell’ambito di interventi di efficientamento energetico e antisismico, previsti dall’Ecobonus al 110%. "Forte della propria solidità patrimoniale, della rassicurante posizione di liquidità e dell’attenzione da sempre riservata al territorio presidiato, a famiglie e imprese – fanno sapere dalla Bps - la banca continuerà a supportare i propri clienti nella fase di ripresa post emergenza da Covid-19, sostenendo anche l’auspicata riqualificazione in ottica green del patrimonio immobiliare del paese".

Il Decreto Rilancio, infatti, ha previsto il potenziamento delle detrazioni fiscali fino al 110% per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico e la possibilità di trasformare le detrazioni in un credito d’imposta cedibile a terze parti, comprese banche e istituzioni finanziarie. Privati e aziende potranno quindi far riferimento alla banca per una gestione a 360° della operatività, in termini di acquisto dei crediti di imposta maturati e di offerta di finanziamenti ed altre soluzioni correlate. Informazioni più dettagliate saranno pubblicate sul sito web della banca e disponibili presso le filiali dopo la pubblicazione dei provvedimenti attuativi da parte dell’Agenzia delle Entrate e del Mise.

Laura Taddei