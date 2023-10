È tornato l’incubo maltempo. Case scoperchiate e allagamenti

Una giornata, quella di ieri, caratterizzata da una forte ondata di maltempo che si è abbattuta su Valtellina e Valchiavenna, senza risparmiare alcuna zona e super lavoro per tutti i pompieri.

Allagamenti di strade, abitazioni, smottamenti di medie e piccole dimensioni. Torrenti e corsi d’acqua, solitamente questi ultimi poco più che ruscelli, che nelle ultime 24 ore di precipitazioni di forte intensità si sono ingrossati in maniera impressionante e, in alcuni punti, sono anche fuoriusciti dall’alveo.

La zona maggiormente colpita è quella di Borgonuovo, frazione comunale di Piuro, nel tratto italiano della Val Bregaglia.

Nel primo pomeriggio il sindaco Omar Iacomella, sulla pagina Facebook, ha invitato l’intera popolazione a prestare la massima attenzione e a mantenersi a debita distanza dai corsi d’acqua alcuni dei quali minacciavano di esondare.

Poi in un’altra tempestiva comunicazione il primo cittadino del paese bregagliotto ha fatto sapere che le squadre della Protezione Civile si erano nel frattempo mobilitate per il taglio di piante pericolanti tra Aurogo e Boate, avvertendo che la strada per quest’ultima contrada resterà chiusa per l’intera nottata.

C’è stato poi il problema del black out energetico e il dinamico Iacomella si è subito attivato con i suoi più stretti collaboratori per contattare Enel, al fine di identificare l’area in cui è avvenuto il distacco della linea per "un rapido ripristino della corrente".

Ma sono stati segnalati anche danni per decine di case il cui tetto è stato scoperchiato dalle violente raffiche di vento, durante quella che sembrava una tromba d’aria. Nella serata di ieri i Vigili del fuoco del distaccamento di Mese hanno riferito che, fortunatamente, solo una famiglia è stata costretta ad abbandonare la propria casa, per essere accolta in un hotel. Ma nuovi interventi si sono poi resi necessari a Bodengo, in territorio comunale di Gordona.

Vigili del fuoco super impegnati anche a Sondrio, dove il torrente Mallero si è gonfiato in modo allarmante, ed è stato chiuso per precauzione il parco Bartesaghi. Allerta elevata anche per le case di Morbegno affacciate lungo il torrente Bitto con acque limacciose e impetuose.

Insomma, Valtellina e Valchiavenna fra evacuazioni, allagamenti di case, caduta di piante e nuove frane si appresta a vivere una notte di ansia, per non dire di paura in alcune zone più a rischio di altre.