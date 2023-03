Due sconosciuti sospetti attorno a un’abitazione Il padrone li mette in fuga

Ha visto due persone aggirarsi in giardino e ha lanciato l’allarme. Erano passate le 23 di giovedì e i soggetti stavano perlustrando il perimetro di un’abitazione di via San Martino della Pigrizia, nel quartiere Longuelo, a Bergamo. Il proprietario si è accorto della loro presenza e, spaventato, ha chiamato la vigilanza privata e il 112. Sul posto in pochi minuti una pattuglia di Sorveglianza Italiana e i carabinieri. Alla vista delle forze dell’ordine i due si sono dileguati.

Sempre giovedì sera, tentato colpo alla scuola Natta di via Europa. Una guardia giurata di Fidelitas ha scovato nel cortile della scuola tre malintenzionati, che sono scappati senza riuscire a fare irruzione.