Due incidenti e tre feriti ad Appiano e Beregazzo

A distanza di poche ore, due incidenti e tre persone in ospedale con ferite serie. Il primo scontro è avvenuto ad Appiano Gentile in viale Como, alla 1.30 circa di domenica notte, dove due auto si sono urtate frontalmente: una Range Rover Sport guidata da un uomo di 52 anni di origine turca residente a Como, e una Ford Tourneo guidata da un uomo di 47 anni di Bulgarograsso. Entrambi i conducenti sono stati soccorsi e trasportati in codice giallo all’ospedale Sant’Anna di Como, ma non sono in pericolo di vita. I carabinieri di Appiano stanno ricostruendo al dinamica. Stesse condizioni per la ragazza alla guida dell’auto che è uscita di strada ieri alle 6.30 a Beregazzo con Figliaro, mentre percorreva la provinciale. Dopo averla estratta dall’abitacolo, il 118 l’ha trasportata al Sant’Anna, anche lei in codice giallo.